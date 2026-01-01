Fickt Euch! Sex, Körper und Feminismus

Mit „Fickt Euch!“ hat das Missy Magazine in Kooperation mit dem Verlag Edition Nautilus eine Sex-Kolumnensammlung veröffentlicht, in dem sich 34 Autor*innen lustvoll, politisch und schonungslos ehrlich den Themen widmen, über die sonst lieber geschwiegen wird.

Rund um das Buch lädt das Missy Magazine-Team zu einer Reihe von Live-Events und performativen Lesungen sowie Talks ein. Im Rahmen von SEX NOW feiern die Gäst*innen Mithu Sanyal und Laura Mérrit gemeinsam mit Moderator*in Ulla Heinrich queere Lust, feministischen Diskurs und solidarische Unverschämtheit.

„Fickt Euch!“ möchte nicht nur unterhalten, sondern auch marginalisierte Fragestellungen rund um das Thema Sex beleuchten, Wissen vermitteln und Tabus abbauen: queer, lustvoll, provokant und schambefreit. Ist es als Lesbe okay, wenn mich ein einfallsloser Hetero-Porno anturnt? Wie unmöglich ist Analsex mit Hämorrhoiden? Wie gehen Bondage und Behinderung zusammen? Wie geil ist Kinderwunschsex? Und: Wie geht gutes Sexting?

Kommt vorbei, wenn Missy die Bühne in einen begehbaren Safe(r) Space für Begehren, Körper und politische Leidenschaft verwandelt.