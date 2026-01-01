Fickt Euch! Sex, Körper und Feminismus

Performative Lesung

5. März 2026, 18.30 Uhr
NRW-Forum

Ein Buch mit dem Titel Fickt Euch! steht in einem verträumten Garten mit Säulen, Schmetterlingen und Neontexten über Sex, Körper und Feminismus.

Fickt euch C Missy Magazine 1

Mit „Fickt Euch!“ hat das Missy Magazine in Kooperation mit dem Verlag Edition Nautilus eine Sex-Kolumnensammlung veröffentlicht, in dem sich 34 Autor*innen lustvoll, politisch und schonungslos ehrlich den Themen widmen, über die sonst lieber geschwiegen wird.           

Rund um das Buch lädt das Missy Magazine-Team zu einer Reihe von Live-Events und performativen Lesungen sowie Talks ein. Im Rahmen von SEX NOW feiern die Gäst*innen Mithu Sanyal und Laura Mérrit gemeinsam mit Moderator*in Ulla Heinrich queere Lust, feministischen Diskurs und solidarische Unverschämtheit.

„Fickt Euch!“ möchte nicht nur unterhalten, sondern auch marginalisierte Fragestellungen rund um das Thema Sex beleuchten, Wissen vermitteln und Tabus abbauen: queer, lustvoll, provokant und schambefreit. Ist es als Lesbe okay, wenn mich ein einfallsloser Hetero-Porno anturnt? Wie unmöglich ist Analsex mit Hämorrhoiden? Wie gehen Bondage und Behinderung zusammen? Wie geil ist Kinderwunschsex? Und: Wie geht gutes Sexting? 

Kommt vorbei, wenn Missy die Bühne in einen begehbaren Safe(r) Space für Begehren, Körper und politische Leidenschaft verwandelt.

Eine lächelnde Frau mit kurzen roten Haaren in einem orangefarbenen Hemd blickt an einer schlichten weißen Wand nach oben.

Laura Méritt C Polly Fannlaf

Dr. Laura Méritt ist Sexualwissenschaftlerin, Feministische Aktivistin, Autorin und Herausgeberin. Sie führt seit über 30 Jahren Europas ältesten feministischen Sexshop "Sexclusivitäten" und mit dem Freudenfluss Netzwerk sexualpolitische Kampagnen durch. So den PorYes - Feminist Porn Award, MöMo - MösenMonat März, Frauenkörper neu gesehen, Die klitorale Wahrheit, Wir spritzen zurück - vulvarische Ejakulation uvm..

Eine Frau mit rotem Schal sitzt auf dem Boden, hat Papiere vor sich ausgebreitet und schaut direkt in die Kamera.

Mithu Sanyal C Caroline Windel

Dr. Mithu M. Sanyal ist Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin. Für ihre Hörspiele und Feature erhielt sie dreimal den Dietrich Oppenberg Medienpreis Sie arbeit für WDR, SWR, Deutschlandfunk, The Guardian, BpB, Spiegel online, MISSY Magazine, SPEX, Konkret, Vice etc. Bis 2019 hatte sie eine regelmäßige Kolumne in der taz. Sie schrieb eine Kulturgeschichte des weiblichen Genitals "Vulva" (Wagenbach), die Debattengeschichte "Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens" (Nautilus.), wofür sie mit dem Preis „Geisteswissenschaften international“ ausgezeichnet wurde. Ihre Romane Identitti und Antichristi sind preisgekrönt.

Fickt euch C Missy Magzine 2

Ulla Heinrich arbeitet u.a. als Kurator*in und Moderator*in. Seit über 15 Jahren ist Ulla in verschiedenen Kulturprojekten und Kollektiven in Sachsen, NRW und Berlin tätig. Mit dem Kollektiv dgtl fmnsm macht dey seit 2015 digitale Kunst an der Schnittstelle von Technologie und Feminismus. 2015 hat dey das queer-feministische Veranstaltungs- und Bookingkollektiv „böse und gemein“ in Dresden gegründet und macht als Teil des Balance Club / Culture Festival-Kollektivs emanzipatorische und feministische Bookings und Clubveranstaltungen in Leipzig. 2019 hat Ulla die Geschäftsleitung des Missy Magazins übernommen.

Die Ausstellung SEX NOW ist nur für Besucher*innen ab 18 Jahren zugänglich. Sie zeigt künstlerische Arbeiten mit expliziten sexuellen Inhalten.

Dauer: 2 Stunden

Preis: 12 € 

Tickets 

Hauspartner

Stadtsparkasse Düsseldorf Otto Beisheim Stiftung Hoffmann Liebs